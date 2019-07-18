Синоптики предупредили о скорой грозе в Казани

В Казани и в Татарстане ожидается гроза, об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

- В ближайший час, с сохранением до конца дня 19 июля местами по Татарстану и в Казани ожидается гроза с кратковременным усилением западного ветра до 15-18 м/с, - говорится в сообщении синоптиков.

Сегодня днем в городе ожидается до +28 градусов.