Синоптики предупредили о скорой грозе в Казани

В Казани и в Татарстане ожидается гроза, об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.
- В ближайший час, с сохранением до конца дня 19 июля местами по Татарстану и в Казани ожидается гроза с кратковременным усилением западного ветра до 15-18 м/с, - говорится в сообщении синоптиков.
Сегодня днем в городе ожидается до +28 градусов.
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Когда летний гром,
как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.