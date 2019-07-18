В Казани инспекторы на мотоциклах устроили погоню за Porsche Cayenne

В Казани сегодня инспекторы ГИБДД на мотоциклах устроили погоню за водителем Porsche Cayenne, который ехал без прав, об этом сообщили в ГИБДД.

По данным инспекции, водитель иномарки не остановился по требованию инспекторов, попытавшись скрыться от них. В результате за ним началась погоня, на улице Меридианная около дома №26 его удалось заблокировать.

Выяснилось, что иномаркой управлял водитель, ранее лишенный прав.

- Автомобиль нарушителя эвакуирован и будет помещён на специализированную стоянку. А самого водителя экипаж ДПС доставит в отдел полиции "Ямашевский", - сообщили в ГИБДД.