В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей из РТ в крымском лагере

В Роспотребнадзоре назвали причину заражения детей из Татарстана в детском лагере «Лучистый» в Крыму, переносчиками норовируса стали сотрудники столовой. Это показали различные экспертизы и лабораторные анализы, сообщает пресс-служба ведомства.

- Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все работники лагеря направлены на консультацию и лечение. В столовой с 17 июля работает дополнительный персонал.

Сегодня медики заявили об улучшении состояния почти 90% детей, которые отравились в детском лагере, возможно, первых пациентов выпишут уже завтра, 19 июля.

В больницах с признаками отравления находятся 57 человек — 52 ребенка и пять вожатых. Только у восьми детей сохраняется небольшая температура 37,3 градуса, у кого-то боли в животе, сообщает ТАСС. У остальных жалоб нет, заявила главный внештатный инфекционист минздрава Крыма Людмила Прокудина.