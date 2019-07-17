В Казани скончался водитель «Лады», которому пришили ногу после ДТП у Миллениума

В Казани в больнице скончался 47-летний водитель "Лады", которому оторвало ногу в ДТП у моста Миллениум, об этом сообщается в соцсетях, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, ДТП случилось 2 дня назад, водитель остановился в левой полосе движения из-за сломавшегося авто, когда он пошел открывать багажник, в него сзади въехал 28-летний менеджер на "Рено Дастер". Авто вдавило человека в кузов, водителю оторвало ногу.

Пострадавшего госпитализировали, ему экстренно сделали операцию, ногу удалось спасти. У мужчины также диагностировали перелом черепа, он долгое время находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, накануне около 18 часов он скончался.