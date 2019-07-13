В Татарстане 3-летний мальчик насмерть разбился об асфальт

В Татарстане в городе Заинск погиб 3-летний мальчик, выпавший из открытого окна на асфальт, об этом сообщили в Следственном комитете.

Утром 14 июля в квартире дома по улице Ленина мать с двумя детьми находилась дома и, занимаясь домашними делами, периодически выходила из комнаты.

- В какой-то момент мальчик забрался на журнальный столик, затем на подоконник и выпал из настежь открытого окна на асфальтовое покрытие, - сообщили следователи.

От полученной травмы головы он скончался в больнице утром 15 июля. Идет проверка.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина обратилась к родителям Татарстана в связи со смертью 6-летнего ребенка в Набережных Челнах, он упал из окна 16 этажа. "Обычно мы думаем, что это происходит с неблагополучными или неопытными родителями. На самом деле это совсем не так", - заметила Гузель Удачина, также дав несколько советов родителям, таких, как запрет оставлять детей без присмотра, необходимость поставить ограничители на окна и демонтировать оконные ручки.