Федеральный министр проедет через Казань на янтарной Lada XRAY

Министр экономического развития России Максим Орешкин сегодня выезжает на янтарной Lada XRAY, чтобы заехать в Нижний Новгород, Казань, а после в Тольятти. Об этом он сообщил в Instagram.

Напомним, в пути министр будет выбирать между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7. Полный маршрут выглядит так: Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти, остановки будут в двух городах - Нижнем Новгороде и в Казани.

По его словам, в пути его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.