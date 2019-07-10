Минниханов поручил ежегодного проводить в Казани мировые чемпионаты

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ежегодно проводить в Казани мировые или всероссийские спортивные первенства, сообщила сегодня официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

- Президентом республики поставлена задача использовать накопившийся потенциал и то наследие, которое у нас есть на сегодняшний день, и в дальнейшем системно, ежегодно проводить какие-то соревнования. Российские или международные, - заявила она

Ранее сообщалось, что в Казани может пройти Суперкубок УЕФА и Чемпионат мира по водным видам спорта.