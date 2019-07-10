Под Казанью ферма месяцами сбрасывала навоз в реку

В Лаишевском районе Татарстана в селе Малая елга ферма компании "Просто молоко агро" четыре месяца сбрасывала навоз в реку Шуранка и в землю. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

В ходе проверки выяснилось, что анализ проб почвы и воды показал превышение предельно-допустимых концентраций аммонийного азота в 165 раз, хлоридов — в 5,6 раз, ионного азота — в 248 раз и фенола — в 200 раз. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хранение отходов с нарушением правил, если это создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде".

Одним из владельцев компании, согласно kartoteka.ru, является экс-начальник управления минерально-сырьевых и водных ресурсов Минэкологии Татарстана Ильдар Фаттахов.