Власти бьют тревогу: в Татарстане из окон выпало 20 детей, двое погибли

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина обратилась к родителям Татарстана в связи со смертью 6-летнего ребенка в Набережных Челнах, он упал из окна 16 этажа. Видео она разместила в Facebook.

Всего, по словам Удачиной, в Татарстане с начала января из окон выпали более 20 детей до 7 лет, двое из которых скончались.

- Обычно мы думаем, что это происходит с неблагополучными или неопытными родителями. На самом деле это совсем не так, - заметила Гузель Удачина, также дав несколько советов родителям, таких, как запрет оставлять детей без присмотра, необходимость поставить ограничители на окна и демонтировать оконные ручки.

Напомним, один из инцидентов случился 3 июля. Мать мальчика пошла в магазин, предварительно закрыв окна и зашторив их. После этого ребенок забрался на подоконник и открыв окно стал смотреть во двор, однако не удержал равновесия и упал. Вышедшая из подъезда мать обнаружила ребенка лежащим без сознания у дверей. От полученных травм он скончался спустя несколько часов в больнице. Информацию подтвердил источник портала.