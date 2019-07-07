Каждый 5-й житель Казани ежемесячно использует более 30 Гб мобильного интернета

Самыми активными пользователями 4G интернета Билайн стали казанцы, которые следят за всеми технологическими новинками, регулярно обновляют гаджеты, пользуются всевозможными интернет-сервисами. 100% из них выбирают сеть 4G, а объем их ежемесячного интернет-трафика превышает 30 Гб. Именно данная категория абонентов активно размещает в различных соцмедиа контент о полезных сервисах и устройствах, делая популярными еще никому неизвестные новинки. Они составляют 17% от общего числа клиентов Билайн в Казани, пользующихся мобильным интернетом.

В топ самых активных пользователей мобильного интернета с объемом более 5Гб интернета в месяц вошли абоненты, которые следят за новыми сервисами и технологиями, но перед покупкой нового смартфона или перед подключением к сервису изучают отзывы и обзоры. Также к числу активных пользователей 4G сети относятся те, кто предпочитает приобретать продукты или использовать технологии, которые заслужили статус «проверено» или «хит».

Опытными пользователями мобильного интернета становятся и те, кто довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Сегодня уже почти 50% из них предпочитают интернет-серфинг на современных смартфонах.

Таким образом, люди отдают предпочтения девайсам с высокоскоростным интернетом: каждый второй абонент Билайн в Казани выходит в интернет с 4G-устройств. После увеличения за год числа 4G базовых станций на 64% у казанцев появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств.

Сейчас оператор продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью целых районов города. В течение последних месяцев дополнительные базовые станции появились на крупных городских магистралях, среди которых улицы Тэцовская, Чистопольская, Фучика, Оренбургский тракт и проспект Ямашева.

Также скоростной сетью покрыты учебные здания Казанского Государственного Медицинского Университета, жилые дома, административные и социальные объекты, расположенные на улице Бутлерова. Оператор произвел замену оборудования на нескольких базовых станциях и ввел новые, которые работают в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других частотах. Таким образом оператору удалось улучшить покрытие сетью на улице Бутлерова и увеличить скорость 4G интернета внутри помещений, которые не редко располагаются в исторических зданиях и имеют особенности конструкции.

Билайн ведет строительство новых 4G базовых станций на основе результатов драйв-тестов технических специалистов компании, где сеть становится наиболее загружена по интернет-трафику и необходима дополнительная емкость, а также на основе пожеланий абонентов. К примеру, если в локации города проживает большое число «тех-лидеров», которые постоянно общаются в соцсетях и загружают видео контент, то количество 4G базовых станций здесь самое большое и оператор обеспечивает плотное покрытие территории высокоскоростной сетью.

* на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»