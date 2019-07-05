Мужа пойманной в Казани Луизы Хайруллиной выпустили на свободу

Марата Хайруллина, мужа пойманной в Казани кассира Луизы Хайруллиной, похитившей в Башкирии свыше 20 млн рублей, отпустили на свободу, об этом сообщает Bash.news.

Марат Хайруллин накануне прибыл в Салават, увидев журналистов, он поспешил выбежать из машины и поскорее попасть в свою квартиру.

По словам адвоката, его позиция строится на том, что он не знал о намерениях своей жены, что он жертва обстоятельств, которую поставили перед фактом. Как близкий родственник, он был вынужден помогать ей скрываться от следствия.

После долгого допроса в полиции его отпустили на свободу.

Полицейские продолжают искать похищенные миллионы, а сама Луиза Хайруллина сидит в СИЗО.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, ее подозревают в том, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 млн рублей.