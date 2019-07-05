Стала известна личность женщины, которую в Татарстане насмерть сбили два авто

Стала известна личность женщины, насмерть сбитой в пятницу около Челнов, погибшей оказалась 48-летняя Ольга Насыбуллина. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным ГИБДД, 5 июля в 19:25 30-летний водитель "Лады" 14-й модели из Ютазинского района превысил скорость и сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу женщину, которую от силы удара отбросила под колеса другой "Лады" 14-й модели, за рулем которой был 23-летний житель Сармановского района.

От полученных травм женщина скончалась на месте.