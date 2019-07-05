В Татарстане открылся первый в республике музей велосипедов

5 июля на территории нижнекамского детского автогородка «Veliki» открылся Музей велосипедов. Он расположился в здании образовательного центра по обучению детей велокультуре, пишет портал Kazancat.ru.

Экспозиция музея небольшая. Помимо исторических фотографий, рассказывающих о развитии велосипедного транспорта, здесь можно увидеть самые необычные велики.

— Пожалуй, это единственное в России подобное учреждение, где будет воспроизводится велокультура для целого муниципального образования, — рассказал известный казанский велоактивист Ильдус Янышев. — Район поставил амбициозную цель — обучить всех детей безопасной езде на велосипедах.

Ильдус Янышев уверен, что через несколько лет город свяжут велодорожками и Нижнекамск вместе с городом Альметьевск изменит отношение других городов России к двухколесному транспорту.