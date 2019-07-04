На трассе «Казань - Москва» введут безбарьерную оплату проезда

На трассе "Москва – Казань" протестируют безбарьерную оплату проезда по платным дорогам, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта России Иннокентия Алафинова.

С помощью системы взимания платы free flow ("свободный поток") водитель расплачивается за проезд на ходу — это помогает избежать заторов на пунктах оплаты, а также не позволяет проехать бесплатно водителям. Внедрение проекта на пилотных участках в Москве планируется к концу 2020 года.

Ранее сообщалось, что платная скоростная трасса Москва — Казань пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане. Длина участка составит 729 км, расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. Дорогу планируют построить к 2025 году. Ее строительство обойдется в 539,6 млрд рублей, из которых более 323 млрд рублей предполагается привлечь за счет субсидий из федерального бюджета, 216,5 млрд рублей — из внебюджетных источников.

Сейчас план-график реализации проекта направлен на утверждение в правительство.