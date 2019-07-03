Ookla сообщило, что у МегаФона самая высокая скорость мобильного интернета в РФ

По результатам независимого глобального исследования международной компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает МегаФон. Средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

По данным компании Ookla® средняя скорость скачивания составила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с.

Результаты основаны на 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest. Во всем мире разработанное компанией Ookla приложение SpeedTest® является наиболее точным инструментом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов.

«Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов. Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla за самый быстрый мобильный интернет в России наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны», - комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

«Мы рады представить самому широкому кругу наших клиентов связь лучшего качества и доступ в интернет на самых высоких скоростях и счастливы, что наши усилия по достоинству были оценены третий год подряд независимой международной компанией Ookla, - добавляет Фредерик Ваносчуйзе, директор МегаФона по техническим инновациям и инфраструктуре. - Добиться такого успеха и признания – не только почетно. Это накладывает на всю компанию большую ответственность перед абонентами за качество услуг, которые мы представляем сейчас и будем представлять в будущем. Обещаю, вся команда инфраструкты МегаФона и далее приложит все силы, чтобы подтвердить ожидания наших любимых клиентов. Ведь мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи ориентируясь исключительно на потребности наших клиентов. Уже текущие возможности сети по скорости скачивания и загрузки позволяют более 76 млн абонентов наслаждаться онлайн HD video, общаться и вести прямые эфиры в социальных сетях и постоянно быть на связи».