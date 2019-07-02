В Казани вновь начались работы на долгострое «Миллениум сити»

В Казани возобновили строительные работы на одном из городских долгостроев - ЖК «Миллениум Сити», сообщает фонд поддержки дольщиков РТ.

Жилой комплекс "Миллениум сити" начала строить в 2004 году фирма "Свей" - к тысячелетию Казани. В 2011 году, когда у фирмы начались проблемы с деньгами, недостроенные высотки перевели на баланс только что созданного "Маг-Строя".

В начале мая 2019 года СМИ дали людям надежду, сообщив, что проблемный дом находится в высокой степени готовности и будет сдан осенью этого года. Однако в конце мая появилась информация, что строительные работы вновь остановлены на неопределенный срок, поскольку юрлица начали продавать квартиры в данном комплексе.

Накануне стало известно, что строительные работы возобновились.