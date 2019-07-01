Казань сегодня: имам против камер и найденные дети

«ПУСТЬ ДУРОЧКУ НЕ ВКЛЮЧАЮТ»: В КАЗАНИ ИМАМ ПОШЕЛ ПРОТИВ ВИДЕОКАМЕР В МЕЧЕТЯХ

В Казани в мечетях появятся системы видеонаблюдения, они позволят обеспечить более полный правопорядок, однако имам-хатыб мечети "Миргазиян" Абудурауф Забиров написал заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- В июне к нам пришли из "Таттелекома", сначала позвонили, сказали, что по поводу установки камер. Но зачем нам камеры? У нас ведь уже есть все: монитор, сервер, 8 камер. Я так и ответил, но говорят, что это по установке ФСБ, МВД. Мне МВД и ФСБ не указ, мне два человека могут указать — мой непосредственный начальник, муфтий ДУМ РТ, и гарант Конституции Татарстана, президент Рустам Минниханов, - рассказал имам.

В КАЗАНИ НА РЕСТАВРАЦИЮ КРЕМЛЯ ПОТРАТЯТ ПОЧТИ 1 МЛРД РУБЛЕЙ

В Казани на реставрацию объектов в составе ансамбля Казанского Кремля потратят 862 млн рублей, об этом стало известно из соответствующего тендера.

Необходимо будет провести реставрацию двух зданий - здание присутственных мест и консистории конца XVIII — начала XIX века, а также здание гауптвахты середины XIX века. Все работы должны быть выполнены до 31 марта 2020 года.

В РТ ПРОВЕРЯТ ДАННЫЕ О ДИРЕКТОРЕ, ЗАСТАВИВШЕГО УЧИТЕЛЕЙ СКИНУТЬСЯ НА ШТРАФ

В Тукаевском районе Татарстана прокуратура проверит информацию, что с учителей Тлянче-Тамакской школы собирали деньги на оплату штрафа от Роспотребнадзора, сообщается в Twitter ведомства.

В прокуратуре в ходе мониторинга Интернета нашли сообщение, в котором говорилось, что директор школы организовала с учителей и персонала школы сбор средств для оплаты штрафа, якобы, перед этим Роспотребнадзор выписал школе штраф в размере 13 тысяч рублей.

Учителям предлагалось перечислить на банковскую карту директора 600 рублей, а рабочему персоналу по 200 рублей.

В ТАТАРСТАНЕ НА ДЕПУТАТА ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПРОДАЖУ ВОДЫ

В Татарстане в городе Нурлат завели уголовное дело в отношении 36-летнего депутата местного городского Совета Рамиля Мотыгуллина, которого подозревают в незаконной продаже воды. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, подозреваемый, также занимающий должность директора компании "Промочистка", с конца ноября 2016 года по конец ноября 2017 года, не имея соответствующей лицензии, добывал воду из артезианских скважин, после он продавал ее населению.

В КАЗАНИ НАШЛИ ДВУХ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ

В Казани нашли пропавших накануне 9-летнюю девочку и ее 7-летнего брата, они в порядке, об этом сообщили волонтеры.

Ранее сегодня стало известно, что в Казани пропали двое детей, родители оставили их дома на улице Гудованцева и ушли на работу. Вечером, когда взрослые вернулись домой, их дома не было.