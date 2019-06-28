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Какие законы вступят в силу в России с 1 июля: оплаты ЖКХ, кредитов и новоселы

Cегодня, 08:57 741 2 Автор: prokazan.ru
Изменения коснутся многих областей

В июле 2019 года в силу вступает ряд законов, которые коснутся финансовой, социальной, строительной и других сфер.

Банки

С 1 июля в России меняются правила кредитования. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ. Например, процентная ставка по договору потребительского кредита не сможет превышать 1 процента в день (сейчас 1,5 процента).

Кроме того, ставка по потребительскому кредиту не может больше чем на треть превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.

Эти данные можно узнать на официальном сайте Банка России.

Все эти перемены направлены на то, чтобы банки и особенно микрофинансовые организации тщательнее проверяли клиентов, поскольку отбивать невозвраты завышенными ставками станет труднее.

Услуги ЖКХ подорожают

С 1 июля будет на 2,4 процента проиндексирована плата граждан за коммунальные услуги. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 12 ноября 2018 года №1347.

Напомним, что раньше тарифы индексировали только один раз в год (1 июля) примерно на 4 процента. Но из-за повышения с начала года ставки НДС до 20 процентов было принято решение провести две индексации: 1 января - на 1,7 процента и 1 июля - на 2,4 процента.

Как отмечается в документе, такие изменения были необходимы, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала привычный уровень.

Дольщики перестанут терять деньги

С 1 июля Россия официально переходит на новую схему финансирования жилищного строительства. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ.

Теперь для застройщиков будут открываться специальные эскроу-счета, где будут храниться деньги дольщиков до окончания строительства дома.

Поэтому квартиры придется строить только на кредиты банков или на собственные деньги. Так средства покупателей будут защищены от застройщиков-мошенников.

Наступают ипотечные каникулы

С 31 июля заемщики, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут получить отсрочку по взносу по ипотеке или снизить размер платежей. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ.

Документ также установил правила, которые надо выполнить, чтобы получить льготный период по выплатам.

Во-первых, сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. Во-вторых, предмет ипотеки - единственное жилье заемщика. В-третьих, заемщик ранее не просил менять условия договора. В-четвертых, он находится в трудной жизненной ситуации.

Если все эти условия соблюдены, то в течение полугода гражданин сможет не платить ипотеку или уменьшить выплаты по кредиту.

Что касается критериев нуждаемости, то среди них - потеря работы и регистрация в службе занятости, получение инвалидности I или II группы, существенное падение дохода, когда большая его часть уходит в платежи.

Пособия на инвалидов вырастут почти в два раза

С 1 июля человек, ухаживающий за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы, станет получать повышенные выплаты от государства. Об этом говорится в Указе Президента РФ от 07.03.2019 N 95.

Пособие будет увеличено до 10 тысяч рублей в месяц. Напомним, что сейчас оно составляет 5,5 тысячи рублей.

Чтобы оформить такую выплату, нужно написать заявление и подать его в Пенсионный фонд. Это можно сделать на сайте ПФР через личный кабинет гражданина, но надо иметь авторизованную учетную запись на портале Госуслуг.

Без онлайн-кассы не продавать

С 1 июля ряд компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) должны будут использовать онлайн-кассы. Об этом говорится в федеральных законах. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 290-ФЗ и от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ.

Но коснется это не всех. Некоторым предпринимателям дали отсрочку.

Как уже писала "Российская газета", предприниматели без наемных работников, которые продают товары собственного производства или оказывают какие-либо услуги, могут не устанавливать онлайн-кассы до 1 июля 2021 года.

Однако после появления наемных сотрудников, предприниматели должны за 30 дней после заключения трудового договора установить онлайн-кассу.

У кого должна быть касса: Во-первых, у предпринимателей, которые работают на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и на патенте, которые продают товары несобственного производства и у которых нет наемных работников.

Во-вторых, у предпринимателей на ЕНВД и патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы и у которых есть наемные работники.

В-третьих, у организаций и индивидуальных предпринимателей при продаже в салоне транспортного средства проездных документов и талонов для проезда в общественном транспорте.

В-четвертых, у владельцев, которые продают товары и услуги с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов) без наемных работников.

Появилась новая льгота по НДС

С 1 июля компании, которые предоставляют услуги за рубежом, смогут получать вычет по "входному" налогу на добавленную стоимость (НДС).

Этот вид налога оплачивается в России, где организации покупают необходимые компоненты для своих услуг. Об этом говорится в Федеральном законе от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ.

Для получения вычета компании нужно соблюдать два условия: работа должна происходить за рубежом и данные виды услуг не должны приводиться в налоговом законодательстве.

Вина и перелеты

С 1 июля в России вводится запрет на закупки вин иностранного производства для государственных и муниципальных нужд.

С 8 июля вступает в силу временный запрет на перелеты российских авиакомпаний в Грузию. Аналогичный запрет вводится для грузинских авиакомпаний, совершающих рейсы в Россию.

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комментарии

Горожанин
1
01 июля 2019
09:39
"С 8 июля вступает в силу временный запрет на перелеты российских авиакомпаний в Грузию". - А из соседнего Казахстана как летали, летают и будут летать. В солнечный Тбилиси, Батуми. Цены снижены! Летайте авиакомпанией Эйр Астана!
Самира
0
01 июля 2019
09:58
Зае...

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