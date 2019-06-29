Стали известны подробности тарана Mercedes с зоопарком в Казани

Стали известны подробности тарана Mercedes E200 здания нового зоопарка Казани, выяснилось, что за рулем ехал водитель, которому примерно 25-27 лет. Об этом сообщила в Instagram одна из юридических компаний.

Водитель ехал со стороны улицы Даурская. Из-за высокой скорости автомобиль ударился о бордюр, после чего и влетел в стену зоопарка.

Мужчина в результате инцидента не пострадал. Отмечается, что водителю придется возместить ущерб зоопарку. На видеозаписи видно, что автомобиль протаранил забор и повредил стену здания.