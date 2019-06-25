В Казани прошел пробег против наркотиков

26 июня 2019 года с 10 до 12 часов в городе Казань на площади перед Дворцом земледельцев прошел легкоатлетический пробег «Россия - территория без наркотиков». Организаторы мероприятия - Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан совместно министерствами и ведомствами республики.

Участниками мероприятия стали руководители органов исполнительной власти республики, кураторы республиканского антинаркотического проекта «Самостоятельные дети», волонтеры проекта «Казань молодая», «Волонтуры медики», музыкальные и танцевальные коллективы.

Пробег приурочен к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Задача пробега - привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни, популяризация физической культуры и формирование негативного отношения к наркотикам и их распространителям.

В рамках легкоатлетического пробега прошло выступление бойцов отряда специального назначения «Гром» МВД по Республике Татарстан, которые продемонстрировали боевые приемы задержания преступников, обмундирование и спецсредства полиции. Кинологическая служба познакомила всех присутствующих с работой служебных собак.

Участникам легкоатлетического пробега получили памятные подарки с антинаркотической символикой.