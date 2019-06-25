В Зеленодольске вновь начали выселять жителей аварийных домов

В Зеленодольске сегодня утром вновь начали выселять жителей домов, признанных аварийными, об этом они сообщили в соцсетях.

Дом находится по адресу Загородная, 30. Сотрудники ведомств намерены выселить оказавшихся съезжать жильцов.

Ранее сообщалось, что Зеленодольске в ближайшее время будут выселены жильцы 60 квартир аварийных домов.

- В связи с тем, что решение суда в добровольном порядке ими не исполнено, выселение производится принудительно. В момент прибытия судебных приставов жильцы добровольно покинули помещения аварийного дома, на основании чего был составлен соответствующий акт, - сообщили приставы.