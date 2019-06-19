В Татарстане девушка устроила дома притон. Ее задержали

В татарстанском городе Бавлы 22-летняя девушка устроила у себя дома притон для наркоманов, ее задержали, после чего на нее завели уголовное дело. Информацию подтвердил источник портала.

Девушка у себя в доме в переулке Хади Такташа с июля прошлого года по апрель этого организовала притон для потребления наркотиков.

- На подозреваемую возбудили дело по статье "Содержание притона для потребления наркотиков", она находится под подпиской о невыезде, - сообщили порталу.

Отметим, что сама подозреваемая также по другому преступлению была осуждена условно.