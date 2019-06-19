Путин рассказал о тяжелой жизни жителей России

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" согласился, что жить россиянам стало тяжелее. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

По его словам, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, однако теперь они начали восстанавливаться. Он напомнил, что в 2017 году начисленная заработная плата составляла 33,2 тысячи рублей, а в этом году — почти 44, последние месяцы — 45, но речь идет о средних цифрах.

- Хочу, чтобы люди, сидящие в интернете или у телевизора, не сердились, что у них нет таких зарплат, — добавил президент, указав, что существует большая разница и по отраслям, и по регионам.

Также глава государства заявил, что одним из приоритетов для властей является обеспечение пенсионерам нормального дохода. Путин напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.