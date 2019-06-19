В Казани проведут открытый конкурс на должность главного архитектора

Мэрия Казани организует конкурс по отбору кандидатов на должность главного архитектора города, нового архитектора выберут в августе.

Ранее стало известно, что главный архитектор города Татьяна Прокофьева приняла решение оставить должность, однако, отмечалось, что она продолжит принимать участие градостроительной работе. Ей сегодня вручили знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани».

Условия конкурса станут известны несколько позже, их предполагается разместить на официальном портале мэрии.