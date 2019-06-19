Выходец из Казани был назначен на должность уволенного генерала из дела Голунова

Полковник Марат Мустафаев стал временно исполняющим обязанности начальника УВД Западного округа Москвы после увольнения генерала Андрея Пучкова по делу журналиста Ивана Голунова, сообщается на официальном сайте столичного МВД.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности генерал-майора полиции Андрея Пучкова, возглавлявшего УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, отставка случилась на фоне скандала с делом журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.

Марат Мустафаев родился в 1967 году. В 1992 году он окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева. В органах внутренних дел начал службу в 1993 году стажером по должности участкового инспектора милиции в органах внутренних дел Алтайского края. В последние годы он работал на руководящих должностях в Москве.