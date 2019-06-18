Самолет с французами, летевшими из Казани с авиагонок, экстренно сел в поле

В Башкирии в 17 км от города Янаул в поле экстренно приземлился легкомоторный самолет J-430, как сообщает "Реальное время", на нем летели два гражданина Франции с авиагонок Red Bull Air Race в Казани.

По данным МЧС, самолет был найден в 15:25 по местному времени (13:25 по московскому), в самолете были два человека, в результате экстренного приземления никто не пострадал.

Предварительно, самолет совершил вынужденную посадку из-за низкого давления масла в двигателе самолета.

Оба француза возвращались с соревнований Red Bull Air Race в Казани и летели в Екатеринбург.