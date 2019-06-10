Жительница Татарстана устроила ДТП, в котором пострадали двое малышей

Авария произошла в Оренбургской области. Женщина с двумя детьми в салоне не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. Малыши получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба оренбургского управления МВД, ДТП произошла вечером 10 июня. Автомобиль KIA с прицепом, за рулем которой находилась жительница РТ, ехал по автодороге Бугульма -Уральск. Возле села Ремчугово, автоледи не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате сама женщина, а также двое детей, одному из которых 2 годика, а другому - 9, получили травмы. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации. А пока сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств случившегося.