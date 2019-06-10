Казанскую активистку задержали в Москве в ходе марша в поддержку Ивана Голунова

Казанская активистка, члена федсовета «Открытой России» Дарью Кулакову, сотрудники полициизадержали сегодня во время несогласованного с властями марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, пишет kazanreporter.ru.

- Кулакова и Алекса вышли с плакатами в поддержку Анастасии Шевченко, Яны Антоновой и Антона Михальчука, на которых заведены уголовные дела по статье о деятельности нежелательной организации, - добавили в «Открытой России». - Напомним, что данное преследование противоречит Конституции РФ.

Тем временем, по последним данным МВД, в Москве задержаны уже более 200 человек. Среди них журналисты ряда российских изданий и Алексей Навальный. О задержании своего корреспондента также сообщили «Ведомости». Добавим, московские власти не согласовали акцию протеста и накануне уведомили организаторов о незаконности их действий.