В Татарстане проверят систему по автоматическому поиску бедных

В Татарстане протестируют автоматическую технологию выявления жителей, живущих за чертой бедности, сообщил председатель ПФР Антон Дроздов.

Помимо РТ эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, при помощи этой систему планируется снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов граждан.

- По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы, — собщил Дроздов, передает РИА новости.

В будущем такая технология может появиться во всех регионах России.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с бедностью на базе единой системы социального обеспечения, запущенной Пенсионным фондом России, будут сформированы реестры семей с низкими доходами. После им будут оказывать адресную помощь в рамках социального контракта, в том числе и помощь в трудоустройстве.