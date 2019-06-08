В Казани конфликт между работодателями и сотрудниками закончился стрельбой. Как сообщает телеканал «Татарстан 24», инцидент произошел накануне вечером возле общежития на улице Короленко.

По словам пострадавшего, внезапно в общежитие нагрянули работодатели и стали выяснять отношения на повышенных тонах.

- Причиной конфликта послужила якобы форма, которую работники организации обязаны носить по уставу. Однако они не делали этого, чем и вызвали недовольство начальства, - говорится в сообщении.

Сообщается, что именно поэтому работодатели приехали к подчиненным вечером и начали выяснять отношения. В какой-то момент между людьми завязалась ссора, входе которой кто-то из оппонентов достал пистолет и выстрелил. Чтобы задержать нарушителей, по городу был объявлен план «Перехват». Спустя несколько минут машина была задержана. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия.