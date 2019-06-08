Пожнадзор о Приволжском рынке: «Комплекс новый, проверять его мы не имели права»

Поздним вечером 6 июня возле станции метро "Проспект Победы" вспыхнули торговые павильоны. За считанные минуты огонь охватил товар, находившийся внутри зданий, после чего перекинулся на кровлю. Покупателей в столь поздний час не было, поэтому обошлось без жертв. ProKazan.ru пообщался с пожарными и очевидцами и выяснил, почему горят рынки.

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Напомним, сообщение о пожаре в торговых павильонах на Зорге, 66, поступило в 23 часа. Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, кровля была охвачена огнем. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

- До прибытия пожарных пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе МЧС РТ. - 41-летний мужчина получил легкое отравление продуктами горения. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Сейчас на месте происшествия работают инспекторы пожарного надзора и полицейские. Они должны выяснить, как начался пожар. Пока рассматриваются две версии: электро-техническая (огонь мог вспыхнуть, например, от короткого замыкания) и неосторожное обращение с огнем.

Нам удалось найти очевидца, который считает, что причиной пожара могли стать сварочные работы.

- Вчера в 8:30 вечера я проходила мимо новых павильонов, - пишет в соцсетях Тамила Буслаева. - Там проводились сварочные работы. По локализации пожара очень похоже на то самое место.

Не первый, не последний?

Пожар в торговых павильонах - не первый. Казанцы сходу могут вспомнить другие возгорания: "Адмирал", "Новая Тура", Вьетнамский рынок, ТЦ "Порт"... Тогда были жертвы, в этот раз обошлось.

Как рассказали в Госпожнадзоре, сгоревшие магазинчики никто не проверял на соблюдение правил пожарной безопасности, так как это объект нового строительства. По закону инспекторы не имеют права проверять их в течение 4 лет после ввода здания в эксплуатацию. А оно может 20 лет строиться.

По злой иронии судьбы, случившийся пожар может ускорить этот процесс. После того, как инспекторы соберут все материалы, они передадут их в Прокуратуру, которая вынесет свое решение.

К слову, в конце каждого года Госпожнадзор утверждает и публикует ежегодный план проверок МЧС на следующий год. Графики проверок МЧС находятся в свободном доступе. Согласно документу в 2019 году в Татарстане проверят 5 рыков и 10 торговых комплексов.