Казанцев приглашают на «Рамазан фест» в парке Горького

4 июня казанцев приглашают отметить Ураза байрам семейным праздником в Центральном парке культуры и отдыха имени М.Горького. В 13.00 здесь начнется «Рамазан Фест». Организатором общегородского мероприятия выступает Духовное управление мусульман РТ.

Праздничную программу праздника посвятят теме семейных ценностей и укрепления преемственных связей между молодым и старшим поколением. Тему раскроют артисты, которые в роли бабушки, дедушки, мамы, папы, брата, сестры и внуков будут приглашать посетителей принять участие в мастер-классах.

Запланированы «мастерские» по вышиванию, вязанию, рисованию, изготовлению кожаных браслетов, глиняных изделий, по лепке из пластилина, чеканке монет, завязыванию платков. Ожидается лекция от дизайнера Нурии Умай о трендах в мусульманской моде, а также фотосессия с девушками в национальных нарядах. Кроме того, для участников праздника подготовили увлекательные квесты, а также фристайл-, триал- и воркаут-шоу. Юных посетителей ждут игры с аниматорами, аквагрим, различные аттракционы, шоу мыльных пузырей и научное химическое шоу.

Гостей парка ждут угощения и подарки. Программа завершится финальным запуском шаров в небо. Планируется, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек. По словам организаторов, "Рамазан фест" будет интересен для всех посетителей парка независимо от национальности и вероисповедания.