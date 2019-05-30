Житель Татарстана, переехавший во Вьетнам, внезапно скончался в больнице

Во Вьетнаме скончался 35-летний житель Татарстана, у которого диагностировали панкреонекроз. Об этом сообщили знакомые погибшего, говорится в соцсетях.

По словам знакомых, татарстанец скончался 26 мая, за несколько дней до этого он почувствовал себя плохо, после чего пытался лечиться активированным углем.

- К врачам обратился, увы, слишком поздно, только когда уже даже доехать не смог сам. Отвезли знакомые. За короткое время развился панкреонекроз (омертвение части или всей поджелудочной железы в результате самопереваривания собственными ферментами, прим.ред.), - сообщили знакомые.

Спустя несколько часов в центральной больнице провинции Кхань Хоа он скончался. Родственники приняли решение о кремации покойного во Вьетнаме и доставке праха в Россию, сейчас им предстоит собрать 4000 долларов для оплаты услуг похоронной компании. Друзья и родственники начали сбор денег.