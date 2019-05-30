Татарстан предложит Госдуме ввести самообложение для жителей городов

Татарстан предлагает распространить практику самообложения сельчан на жителей крупных городов, Комитет Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению одобрил необходимые поправки. Рассмотреть документ планируется на ближайшей сессии Госсовета 5 июня, сообщает «Коммерсант».

Поправки позволят проводить сходы граждан по вопросам самообложения «на части территории населенного пункта», в том числе в таких крупных городах, как Казань. Как пишется в законопроекте, подобный сход «может созываться представительным органом муниципального образования» по инициативе «группы жителей» численностью не менее 10 человек.

Местным властям представят полномочия по определению «границ территорий, на которых осуществляется сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения».

В итоге самообложению могут подвергнуть жителей конкретного района или группы многоквартирных домов.

Программа самообложения в селах реализуется с 2013 года при поддержке президента РТ, ее цель — повышение гражданской активности населения, привлечение жителей к улучшению качества на местах. На средства, собранные в порядке самообложения, решаются насущные проблемы населения.