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Татарстан предложит Госдуме ввести самообложение для жителей городов

Cегодня, 17:51 45 3 Автор: prokazan.ru

Татарстан предлагает распространить практику самообложения сельчан на жителей крупных городов, Комитет Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению одобрил необходимые поправки. Рассмотреть документ планируется на ближайшей сессии Госсовета 5 июня, сообщает «Коммерсант».

Поправки позволят проводить сходы граждан по вопросам самообложения «на части территории населенного пункта», в том числе в таких крупных городах, как Казань. Как пишется в законопроекте, подобный сход «может созываться представительным органом муниципального образования» по инициативе «группы жителей» численностью не менее 10 человек.

Местным властям представят полномочия по определению «границ территорий, на которых осуществляется сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения».

В итоге самообложению могут подвергнуть жителей конкретного района или группы многоквартирных домов.

Программа самообложения в селах реализуется с 2013 года при поддержке президента РТ, ее цель — повышение гражданской активности населения, привлечение жителей к улучшению качества на местах. На средства, собранные в порядке самообложения, решаются насущные проблемы населения. 

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комментарии

Горожанин
0
01 июня 2019
18:16
ИДИТЕ НАХОЙ!!!
Горожанин
0
01 июня 2019
18:17
МОЖЕТ ВООБЩЕ ВСЕ ДЕНЬГИ ВАМ ОТДАВАТЬ, ХАРИ НЕНАПОРНЫЕ?!
Горожанин
0
01 июня 2019
18:39
В сёлах и деревнях ничего не делается, а вы хотите в городах. Кому денег стало не хватать? Ответьте предлагатели такой идеи
Горожанин
0
01 июня 2019
18:46
Не знают как ещё деньги содрать с народа.
Горожанин
0
01 июня 2019
18:48
НАХОЙ

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