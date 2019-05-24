Казань сегодня: оплата картой в автобусах и вердикт экс-хоккеисту

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В Казани скончалась мать девочки, погибшей в столкновении фуры и пяти авто
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«ТрансТехСервис» открыл дилерский центр BMW в Казани
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В Казани бухгалтер исполкома потеряла 460 тыс рублей, попытавшись защитить карту
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Блог: жительница Казани о «зверинце» в антикварном магазине
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Мужчина выехал из Екатеринбурга в Челны и пропал
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Историческая Казань: Ново-Татарская слобода, где была рабочая сила и формировались ОПГ
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Соцсети: в Татарстане упавшее дерево придавило детей
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В РТ возбудили дело по статье «Убийство» после пропажи 38-летнего жителя Елабуги
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Под Казанью у водителя «Камаза» на остановке украли товар на 1,5 млн рублей
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В казанском автобусе выгнали пассажирку, пугающую других людей
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В Альметьевске легковушка разбилась об бетонную дорожку: пострадал водитель
13:36, сегодня
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В Челнах погиб пенсионер, выпав из окна
12:37, сегодня
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11:51, сегодня
В Казани резко выросла стоимость загородных домов
11:17, сегодня
В Нижнекамске инспектор ГИБДД разбил стекло у авто и выволок водителя на асфальт
10:59, сегодня
В Казани будут судить военного, который пьяный и без прав ездил по городу
10:44, сегодня
В Казани два сотрудника аэропорта украли из чемодана пассажира виски на 4,5 тыс
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В Казани с начала лета проезд в автобусах разрешат оплачивать телефоном
09:42, сегодня
В Казани скончалась беременная лосиха. За нее переживали несколько дней
09:21, сегодня
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09:21, сегодня
Под Казанью грузовик врезался в пять автомобилей. Погиб ребенок
09:02, сегодня
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18:54, 26.05.2019
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18:19, 26.05.2019
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18:00, 26.05.2019
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17:42, 26.05.2019
В Казани автомобиль сбил ребенка на велосипеде на переходе: есть видео
17:21, 26.05.2019
В Татарстане проходит праймериз членов партии «Единая Россия»
15:41, 26.05.2019
Житель Казани стал лучшим донором в России: он сдал почти 46 литров крови
14:12, 26.05.2019
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13:42, 26.05.2019
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12:52, 26.05.2019
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11:36, 26.05.2019
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08:57, 26.05.2019
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07:55, 26.05.2019
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06:34, 26.05.2019
Сегодня в Казань снова придет дождь
22:15, 25.05.2019
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17:49, 25.05.2019
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Казань сегодня: оплата картой в автобусах и вердикт экс-хоккеисту

Cегодня, 19:37 27 0 Автор: prokazan.ru

В КАЗАНИ СКОНЧАЛАСЬ БЕРЕМЕННАЯ ЛОСИХА. ЗА НЕЕ ПЕРЕЖИВАЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

В Казани скончалась беременная лосиха, пострадавшая в ДТП, за ее судьбой несколько дней следили неравнодушные горожане. 

Напомним, лосиха последние дни со сломанной ногой лежала в Березовой роще. Волонтеры попытались сделать операцию, животное вывезли из части леса, а после удалось найти хирурга. К сожалению, спасти животное было невозможно.

В КАЗАНИ С НАЧАЛА ЛЕТА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ РАЗРЕШАТ ОПЛАЧИВАТЬ ТЕЛЕФОНОМ

В Казани с 1 июня за проезд в автобусах можно будет расплатиться банковской картой и телефоном  с функцией PayPass, сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

- С 1 июня во всех автобусах, работающих на городских маршрутах, в режиме опытной эксплуатации проезд можно будет оплатить и банковской картой любой платежной системы. Режим опытной эксплуатации продлится один месяц, в течение которого будет происходить отладка взаимодействия систем и всех причастных структур, — сообщил чиновник.

Стоимость проезда останется прежней - 27 рублей.

В КАЗАНИ СКОНЧАЛАСЬ МАТЬ ДЕВОЧКИ, ПОГИБШЕЙ В СТОЛКНОВЕНИИ ФУРЫ И ПЯТИ АВТО

В Казани сегодня в больнице скончалась 34-летняя женщина, мать 3-летней девочки, которая погибла накануне в столкновении грузовой фуры и пяти автомобилей. Об этом сообщили в Минздраве по РТ.

ДТП случилось на пересечении трассы М7  с улицей Центральная в поселке Новониколаевский, 36-летний водитель фуры Volvo заснул за рулем и на полном ходу протаранил несколько машин, стоявших на светофоре. Сначала он врезался в Chevrolet Cruze под управлением 34-летней женщины, который отбросило на "Ладу Приора" под управлением 59-летнего водителя, который отбросило на Nissan Almera, который выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с "Газелью" и Volkswagen Polo.

В ТАТАРСТАНЕ ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ ЭКС-ГЛАВУ ИСПОЛКОМА ЗА ВЗЯТКУ В 880 ТЫС РУБЛЕЙ

В Татарстане осудили экс-главу исполкома Чистополя Александра Заиконникова, которого по делу о взятке приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте суда.

По данным Следственного комитета, в 2017-2018 гг между исполкомом Чистополя и местными фирмами, которыми руководил бизнесмен Рамиль Ситдиков, были заключены контракты на сумму 70 млн рублей на выполнение работ по уборке и благоустройству улиц города. При этом Заиконников сообщил Ситдикову, что он подпишет акты выполненных работ лишь в случае передачи ему денежного вознаграждения. В результате с июня по декабрь 2018 года Ситдиков передал Заиконникову денежные средства на сумму 880 тыс рублей.

В КАЗАНИ ОСУДИЛИ ЭКС-ХОККЕИСТА «АК БАРСА», ИЗБИВШЕГО ДЕВУШКУ НА ДОРОГЕ

В Казани в мировом суде сегодня наказали бывшего хоккеиста "Ак Барса" Дмитрия Обухова, избившего девушку во время дорожно конфликта, о вердикте сообщает "Татар Информ".

Напомним, 12 апреля на улице Дзержинского Снежанна Долгих на своем авто преградила проезд "Мерседесу" (без номерных знаков) спортсмена, что и стало причиной конфликта. Обухов ударил ее по голове и разбил телефон, женщина обратилась с заявлением в полицию, было возбуждено административное дело по статье "Побои".

Суд принял решение, что Обухов должен будет выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей в счет государства. Отмечается, что хоккеист свою вину не признал.

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