Казань сегодня: скончался школьник и отмена последнего звонка

В КАЗАНИ ОТМЕНИЛИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В Казани в этом году отменили общегородской "Последний звонок", об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

Обычно общегородской "Последний звонок" проходил 25 мая, в этом году вместе него 26 июня пройдет единый выпускной бал. При этом сами школы с 23 по 25 мая проведут свои собственные местные "Последние звонки".

По словам мэра Ильсура Метшина, власти учли пожелание выпускников всем вместе хорошо повеселиться после экзаменов, а не до.

В КАЗАНИ СКОНЧАЛСЯ НАЙДЕННЫЙ НА УЛИЦЕ 11-ЛЕТНИЙ ШКОЛЬНИК

В Казани накануне скончался 11-летний школьник, который отравился неизвестным веществом. Информацию подтвердил источник портала.

Школьник отравился накануне примерно в 19 часов у дома по улице Бигичева.

- Его госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом. Спустя 2 часа пострадавший школьник скончался в ДРКБ, - сообщили порталу.

ВОР В ЗАКОНЕ РЕЗО ОБЛОЖИЛ ДАНЬЮ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТАТАРСТАНЕ

Вор в законе 44-летний Реваз Кахмазов, известный в криминальных кругах как Резо Лоткинский, объявлен в международный розыск по обвинению в вымогательствах у осужденных в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний в Татарстане и других регионах России. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

- В деле Резо, которое расследуется следственным департаментом МВД России, 21 эпизод вымогательства у 20 потерпевших в разных регионах страны. По данным следствия, сообщниками Резо являются 18 человек, в том числе назначенные им "положенцы" в местах лишения свободы, расположенных в Москве, Подмосковье, Татарстане и Приморье, - говорится в сообщении.

СОЦСЕТИ: В КАЗАНИ ОБСТРЕЛЯЛИ ЭКИПАЖ ДПС. МВД: ЭТО УЧЕНИЯ

В Казани в МВД прокомментировали информацию из соцсетей, что в городе обстреляли экипаж ДПС, из-за чего был введен план "Перехват" и ищут Land Rover, выяснилось, что это учения.

Около получаса назад появились сообщения об инциденте на пересечении улиц Габишева и Зорге.

ТЕЛЕКАНАЛ NATIONAL GEOGRAPHIC ПОКАЗАЛ В ЦИРКЕ КАЗАНИ СТРАДАЮЩИХ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ

Телеканал National Geographic в рамках нового проекта о страданиях животных по всему миру показал белых медведей из казанского цирка, запись с анонсом появилась в Instagram журнала.

Фотограф Кирстен Люс показал белых медведей, на которых надеты намордники из жесткой проволоки, а в руках дрессировщика находится металлический прут.