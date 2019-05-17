Вор в законе Резо обложил данью заключенных в Татарстане

Вор в законе 44-летний Реваз Кахмазов, известный в криминальных кругах как Резо Лоткинский, объявлен в международный розыск по обвинению в вымогательствах у осужденных в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний в Татарстане и других регионах России. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

- В деле Резо, которое расследуется следственным департаментом МВД России, 21 эпизод вымогательства у 20 потерпевших в разных регионах страны. По данным следствия, сообщниками Резо являются 18 человек, в том числе назначенные им "положенцы" в местах лишения свободы, расположенных в Москве, Подмосковье, Татарстане и Приморье, - говорится в сообщении.

Данью были обложены самые "богатые" заключенные, осужденные за мошенничество и распространение наркотиков.

Сейчас Кахмазов под именем Реваза Мендеки может находиться в Албании, гражданство которой получил не так давно.