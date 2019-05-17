Соцсети: в Казани обстреляли экипаж ДПС. МВД: это учения

В Казани в МВД прокомментировали информацию из соцсетей, что в городе обстреляли экипаж ДПС, из-за чего был введен план "Перехват" и ищут Land Rover, выяснилось, что это учения.

Около получаса назад появились сообщения об инциденте на пересечении улиц Габишева и Зорге.

После этого в полиции заявили, что в городе ведутся учения, "обстрел экипажа" - это часть их сценария.