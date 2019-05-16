Евгений Кулик о съемках в новом сериале, российской провинции и блогерстве

В понедельник на ТНТ выйдет новый сериал «Толя Робот» - о любви и желании жить полной жизнью вопреки любым трудностям. Главный герой — Толя (Александр Паль), молодой провинциальный парень, потерявший руки и ноги. Даже в таком состоянии он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его члены общества. Например, Толя постоянно вдохновляет своего друга, горе-байкера Ваню, не пасовать перед трудностями. Его роль в сериале исполнил Евгений Кулик, который рассказал порталу ProKazan.ru.

О съемках в картине Алексея Нужного и провинции

Есть ощущения, что у «Толи Робота» и «Я худею» есть много общего. Оба их писал и снимал Леша Нужный, а также в этих фильмах снимался я. Что касается российской провинции, есть такое ощущение, что она показывается в позитивном ключе. Наверное, всем уже надоело смотреть на эту черноту и грязь, поэтому провинциальная картинка в «Толе Роботе» смотрится свежо.



Еще с «Я худею» мы с Лешей так сработались, просто стали родственными душами. Очень многое докручиваем на площадке: приходим, разбираем сцену, Леша спрашивает мое мнение, я делюсь с ним своим, далее приходим к какому-то общему результату. И это очень круто. Леша, если ты читаешь эту статью — обнимаю, спасибо тебе за то, что ты такой, какой есть. С тобой очень здорово работать, просто кайф.

Когда я смотрю этот сериал, то мне кажется, что этот дом реально существует, в нем живут именно эти самые люди, у которых есть эти же самые проблемы. Я в это верю. А если я во что-то верю, значит это реально, а когда я верю — я смеюсь, поэтому «Толю Робота» можно еще назвать и юмористическим. Подчас реальность бывает невероятно смешной. А иногда грустной, тут все зависит от взгляда автора.

Сериал ​должны посмотреть те, кто любит качественные сериалы. «Толя Робот» сделан на высшем уровне, и я надеюсь, что он понравится всем.

О своем персонаже

Играть однобоких персонажей неинтересно. Мне хотелось показать весь свой диапазон, и эта роль идеально подходит под мои возможности. Ваня мне стал очень близок. Классно, что его мотает из стороны в сторону. Во всяком случае по тем кадрам, что я видел — все смотрится очень интересно.

На протяжение всех серий мой герой ни разу не обратил внимание на свою внешность. Здесь дело совсем в другом: он неуверенный, инфантильный человек, который хочет, чтобы его уважали. Все кроется именно в этом.

О блогерстве и родном городе

Съемки в фильмах и сериалах сейчас отнимают большое количество времени, поэтому я очень скрупулезно подхожу к выбору проектов. Если оставлять блогерство, то только для какого-то очень интересного проекта.

Иногда приезжаю в родной Екатеринбург, но по городу не гуляю. Я люблю прогуляться по своему району, а потом уехать с родителями на дачу. К сожалению, в городе я нахожусь очень мало времени, поэтому гулять по центру времени нет. Конечно, можем сходить куда-то вечером и поужинать.