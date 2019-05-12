Рэпер Oxxxymiron назвал Казань третьим любимым городом в стране

Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) назвал Казань третьим любимым городом в России, он побывал в столице РТ на выходных.

- Сколько раз был в Казани с концертами за 8 лет — ни разу нормально не видел город. В этот раз приехал без концерта, и теперь это мой 3-й любимый город в России вместе с родным СПб и всегда кайфовым Краснодаром, — написал Oxxxymiron.

По его словам, казанский вайб (эмоциональное состояние) — на совершенно ином уровне.

Ранее сообщалось, что рэпер побывал в Казани с возлюбленной из Набережных Челнов Дилярой Минрахмановой. Напомним, 28-летняя уроженка Челнов Диляра Минрахманова после школы уехала в Москву. У девушки два высших образования - политолог и референт-переводчик с китайского языка, но главным увлечением челнинки стал дизайн - девушка является создателем бренда уличной одежды Outlaw.