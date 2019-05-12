Появилось фото школьника, «захватившего» заложников в школе

Появилось фото 17-летнего Искандера, который сегодня утром, угрожая педагогу оружием, захватил заложников в казанской гимназии №7, также были озвучены его мотивы,

Напомним, сегодня утром после начала третьего урока в класс, где проводился урок русского языка, зашел школьник с ножом и пневматическим пистолетом, он занял учительское кресло, но причинить вреда никому не успел: юноша был задержан.

По предварительным данным, причиной нападения стала неразделённая любовь: девочка, которая нравилась захватчику, не отвечала ему взаимностью.

В 11:40 подросток был задержан полицией, сейчас с ним поводят беседу.