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сайт партии «Единая Россия»

СМИ: экс-депутат Госдумы от РТ Алина Кабаева родила двойню

Cегодня, 11:33 653 11 Автор: prokazan.ru

Экс-депутат Госдумы от РТ 36-летняя Алина Кабаева 7 мая родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. Об этом сообщает портал dom2life.ru.

Для Кабаевой была выделена VIP-палата на четвертом этаже, якобы остальных рожениц переселили в другие отделения. Около палаты звезды дежурили многочисленные телохранители, которые не подпускали посторонних.

Пока неизвестно, как назвали новорожденных мальчиков, представители Кабаевой заявили, что не комментируют слухи.

Ранее сообщалось, что Алина Кабаева якобы родила сына в клинике Святой Анны в городе Соренго кантона Тичино в Швейцарии.

В сентябре 2014 года Алина Кабаева стала председателем совета директоров «Национальной медиа группы», крупнейшего российского частного медиахолдинга, в который входят Пятый канал и Рен-ТВ. Также НМГ принадлежит 25% акций Первого канала. Кроме того, НМГ является совладельцем News Media, под управлением которого находятся телеканал Life News, газеты «Известия», «Жизнь» и «Твой день», радиостанция «Русская служба новостей» и другие медиа.

С 2007 по 2014 годы Алина Кабаева была депутатом Государственной думы от Татарстана, состояла во фракции «Единой России».

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комментарии

Горожанин
0
13 мая 2019
11:46
а кто отец, не написали
Гость
1
13 мая 2019
11:56
Наверно Владимир Владимирович
В ответ на комментарий пользователя
а кто отец, не написали
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Горожанин
1
13 мая 2019
12:02
Вовик-то молодец, шайбу забил, двойню заделал, теперь вон на самолетике в казань чешет
я
1
13 мая 2019
12:09
щас сдохну от умиления
ашотик
0
13 мая 2019
12:14
эта татари пасторались
В ответ на комментарий пользователя
а кто отец, не написали
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Въедливый Критик
0
13 мая 2019
12:20
Так скока у нее детей и от кого?
Ага
0
13 мая 2019
12:28
Нормально так незамужняя разошлась.
Горожани
0
13 мая 2019
12:37
Так сколько у неё всего короедов ?
Горожани
0
13 мая 2019
12:38
Пора мать-героиню давать.
Горожани
0
13 мая 2019
12:39
На алименты надо подавать.
Горожанин
0
13 мая 2019
12:40
Счастья детям!

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