В Татарстане с рельсов сошли пять вагонов и тепловоз

В Бугульме с рельсов сошли пять пустых вагонов и тепловоз. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о сходе вагонов поступило сегодня в 12.25.

- Грузовой поезд, который направлялся на сортировочную станцию в Башкирию, при отправлении сошел задней парой колес с рельсов. Также с рельсов сошли пять пустых вагонов, - рассказали в МЧС.

Сообщается, что состав состоит из 55 вагонов: 37 из них были пустыми, 18 — груженными. Погибших и пострадавших нет, задержки в движении поездов нет.