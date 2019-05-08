Жителям России помогут сэкономить на электричестве

В России готовят новшества, которые помогут жителям сэкономить на электричестве. Соответствующие пилотные проекты стартуют с июля, пишут «РИА Новости».

Так, россиянам предлагается экономить за счет снижения потребления энергии в определенные часы за счет переноса его на другое время.

- Днем энергия потребляется больше, чем ночью. Также есть утренние и вечерние пики потребления — когда люди собираются на работу и включают электроприборы, или когда приходят с работы. И если потребление в часы пик будет расти, потребуются новые мощности, расходы на строительство которых лягут на плечи потребителей, - говорится в сообщении.

Поэтому россиянам предлагают распределить потребление по часам. Кроме того, планирует ввести гибкую тарификацию переходя на которую потребитель сможет платить меньше за «ночное» электричество.