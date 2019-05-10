В Татарстане после звонка из США эвакуировали торговый центр

В Нижнекамске накануне вечером эвакуировали торговый центр "Олимп" после звонка с номера, зарегистрированного в США, информацию подтвердил источник портала.

Звонок в полицию поступил в 18:40, неизвестный сообщил, что через 55 минут в ТЦ произойдет взрыв. Из здания были эвакуированы 300 посетителей и персонал. К месту происшествия стянуты экстренные службы города. Торговый центр обследовали кинологи с собаками, которые не обнаружили ничего подозрительного.

Работники и посетители "Олимпа" смогли вернуться в торговый центр только спустя час после эвакуации.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложно сообщение об акте терроризма", - сообщили порталу.