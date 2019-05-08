В Татарстане школьника «запарили» до смерти в бане

Стали известны подробности смерти в Кукморе в бане дома по улице Ленина 15-летнего школьника, выяснилось, что он скончался от ожогов. Информацию подтвердил источник портала.

Напомним, тело ребенка было обнаружено поздно вечером 27 апреля.

- В ходе проверки стало известно, что школьник получил ожоги около 40 процентов тела в результате воздействия пара, испарений и горячих предметов. По данному факту 6 мая было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ", - сообщили порталу.

Идет расследование.