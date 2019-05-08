У депутата Госдумы от РТ нашли «постоянное место жительство» в Испании

Депутат Государственной думы России от Татарстана Айрат Хайруллин имеет постоянное место жительство в Испании, сообщают «Аргументы недели».

Всего, по данным издания, ПМЖ или вид на жительство в других странах имеют девять членов правительства, четыре действующих и бывших глав регионов, шесть членов Совета Федерации и 15 депутатов Госдумы России.

Как передает Inkazan.ru, представитель «Единой России» посоветовал обратиться к самому депутату, но от него и его помощников ответ не поступил.

Напомним, ранее сообщалось, что самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана в прошлом году стал экс-совладелец «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин, его годовой доход составил 158,8 млн рублей, в собственности у депутата находятся дом площадью 475,6 кв.м, квартира (162 кв.м) и Mercedes-Benz S500 4 Matic, он владеет долями в двух квартирах (одну из них делит с супругой) и арендует лесной участок (46 тысяч кв.м), а также пользуется депутатской квартирой (172,3 кв.м).