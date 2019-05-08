Перед парадом Победы в Казани юноармейцы падали в обмороки

В Казани перед парадом Победы, стоя на жаре в ожидании прохода по площади, некоторые юноармейцы чувствовали себя плохо. По рассказам очевидцев, несколько человек попадали в обмороки.

Впрочем, организаторы были готовы к такому повороту событий и быстро находили замену пошатнувшемуся “бойцу”.

- Молодежь попадала наполовину. Скорая не успевала забирать людей. Но замену нашли быстро, там была целая “запасная коробка”, - сообщил очевидец.

Напомним, что сегодня в Казани проходят празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Утром на площади Тысячелетия прошел торжественный парад, а в 15.00 ожидается проход колонны "Бессмертного полка".