Рустам Минниханов поздравил с Днем Победы праздничным видеороликом

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram праздничный видеоролик ко Дню Победы.

“Сохраним мир, завоеванный столь великой ценой! Рэхмэт сезгэ, хормэтле ветераннар!” - подписал его Рустам Минниханов.

Также традиционное поздравление появилось на официальном сайте президента РТ.

“Уважаемые татарстанцы!

Дорогие фронтовики и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с общенародным праздником – 74-й годовщиной Великой Победы над фашистскими захватчиками!

Многие десятилетия минули с того незабываемого дня, когда на нашу опалённую пожарищем землю пришла долгожданная весть об окончании Великой Отечественной войны. Но события трагических и героических военных лет никогда не сотрутся из нашей памяти, став неразрывным связующим звеном духовно-патриотической преемственности поколений.

Война пронеслась по нашей стране разрушительным смерчем, уничтожив на своём пути тысячи городов, десятки тысяч сёл и деревень, унеся более двадцати шести миллионов человеческих жизней. Эта самая страшная в истории человечества война не щадила никого – ни детей, ни женщин, ни стариков, оставив глубокий, незаживающий шрам на сердце каждого человека и всего нашего многонационального народа.

Священная война с «коричневой чумой» мобилизовала на смертельный бой с ненавистным врагом всю нашу огромную державу. Повсеместно – на полях сражений, в голодном кольце ленинградской блокады, в глубоком тылу – у круглосуточно работающих станков, на колхозных нивах и в конструкторских бюро советские люди самоотверженно сражались за свободу Родины, приближая долгожданный День Победы.

Только из Татарстана на фронт ушло более семисот тысяч человек, почти половина из которых не вернулась домой. Никогда не померкнут имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гания Сафиуллина, Николая Столярова, Гази Загитова и многих других, чьи героические судьбы стали ярким примером самоотверженности и верности долгу. Как писал в нацистском плену татарский поэт Муса Джалиль: «Умирая, не умрёт герой – мужество останется в веках. Имя прославляй своё борьбой, чтоб оно не молкло на устах»!

Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших и воздаём должные почести ныне здравствующим героям – фронтовикам и труженикам тыла. Огромное вам спасибо, уважаемые ветераны, за мужество, трудолюбие, мудрость, неиссякаемый жизненный оптимизм и активное участие в жизни родной республики! Долгих вам лет жизни!

Пусть больше никогда на нашу землю не опускается страшная тень войны, а глаза наших жён и матерей не наполняются слезами скорби и отчаянья! Пусть над нашей любимой Отчизной всегда развевается завещанное героями победное знамя!

Мира вам, счастья, добра и благополучия! С Днем Великой Победы!”