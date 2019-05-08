Казань сегодня: доходы Метшина и ветеран скончался на репетиции парада

В КАЗАНИ ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ СКОНЧАЛСЯ ВЕТЕРАН

В Казани во время репетиции парада Победы скончался 59-летний ветеран афганской войны Рафаил Таюпов, об этом сообщили в Минздраве РТ.

Инцидент случился вечером 6 мая, во время прохождения строевой подготовки на репетиции мужчина внезапно потерял сознание. Врачи пытались помочь ему, но ветеран скончался.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА КАЗАНКА ЗАТОПИТ НОВЫЕ ОСТРОВА

Казанка затопит новые острова в ближайшие две недели, когда Куйбышевское водохранилище начнут переводить в режим наполнения, об этом стало известно накануне на заседании по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада в Москве.

Как рассказали на заседании, падение уровня воды на реке Волге и Куйбышевском водохранилище, в частности, является последствием аномально высоких температур этой весной, а также пропуска воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по Волге.

ЖЕНА ИЛЬСУРА МЕТШИНА ЗАРАБОТАЛА В 11 РАЗ БОЛЬШЕ МУЖА В 2018 ГОДУ

Супруга мэра Казани Ильсура Метшина Гульнара в 2018 году заработала 59 миллионов рублей, сам мэр задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации о доходах.

В собственности у Метшиных — три земельных участка, один из которых площадью 23 583 кв. м, жилой дом на 174,1 кв. м, квартира на 272,7 кв. м, гараж, а также дом в долевой собственности на 558,5 кв. м, автопарк представлен автомобилями ГАЗ 24, М21, ГАЗ 69 и "Фольксваген".

В списке имущества мэра за 2018 год появился участок площадью 16 004 кв. м, в декларации за 2017 год он не фигурировал.

В КАЗАНИ ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД С РАБОТАЮЩИМИ ЗИМОЙ ЛИФТАМИ

Сегодня в Казани открылся надземный пешеходный переход через железнодорожные пути на перегоне Ометьево – Дербышки у онкологического диспансера, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

В Казани это первый такой надземный переход, построенный по усовершенствованной технологии – с обустройством теплой лифтовой шахты. К лестничным сходам были проложены асфальтированные дорожки, обустроены площадки для инвалидов.

- В отличие от других переходов тут применена теплая шахта для подъемника, так что лифт будет работать даже зимой. На других переходах нет этой функции, поэтому при минусовой температуре лифты не работают. Это первый такой переход в Казани, - рассказал гендиректор подрядной организации "Мосты Республики Татарстан" Ринат Мухьянов.

ЗАКОЛОЧЕННЫЕ ОКНА, ЗАВАЛЫ МУСОРА И ВАНДАЛЫ: МЕРГАСОВСКИЙ ДОМ ПОСЛЕ «ЭВАКУАЦИИ»

Десятки казанцев в майские праздники вместо поездок на шашлыки занялись уборкой Мергасовского дома на Черном озере, который после срочной «эвакуации» жильцов утонул в мусоре и стал легкой добычей для вандалов и мародеров. Памятник эпохи конструктивизма, построенный в 1928-м году, уже не приспособлен для жизни и отключен от коммуникаций.

По словам общественников, 1 мая здесь произошло возгорание, которое успели потушить пожарные. Тогда неравнодушные горожане организовали акцию по выносу вещей и мусора из заброшенных квартир, чтобы не допустить нового пожара.